montagna pistoiese. DA OGGI GLI APPUNTAMENTI DI ALIA SUL TERRITORIO

Circa un mese di attività a San Marcello Piteglio, Sambuca e Marliana per la consegna di contenitori per la raccolta di carta ed organico

FIRENZE. Ad un anno dall’attivazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni della montagna pistoiese Alia Servizi Ambientali SpA torna sul territorio con un’azione di presidio importante e capillare dal I° agosto.

Da oggi operatori di Alia parteciperanno a manifestazioni ed iniziative per consegnare gratuitamente agli utenti la compostiera in materiale riciclato, utile per lo smaltimento domestico degli scarti vegetali di cucina e dell’orto (frutta e verdura, fiori e piante, fondi di caffé, sfalci d’erba..).

La compostiera è un contenitore pratico, ecologico e facile da usare, utile per riciclare i propri scarti vegetali e trasformarli in un terriccio rivitalizzante per il terreno. A fianco della raccolta delle altre frazioni di rifiuti, infatti, il compostaggio domestico aiuta nella gestione degli scarti organici imitando la natura, riducendo l’impatto ambientale e producendo dell’ottimo compost.

In occasione di questi presidi, i cittadini potranno ritirare anche il nuovo contenitore per la raccolta di carta e cartone; Alia, infatti, nell’ottica di ridurre i rifiuti prodotti, con l’avvio del nuovo sistema di raccolta, invece dei sacchi consegna agli utenti un contenitore riutilizzabile da esporre secondo calendario al proprio domicilio.

Questi nel dettaglio gli appuntamenti dal I° agosto di San Marcello Piteglio (orario 08.30-12.30):

– I° agosto: mercato Bardalone

– 3 agosto: mercato Maresca

– 4 agosto: mercato San Marcello

– 8 agosto: mercato Bardalone

– 10 agosto: mercato Maresca

– 11 agosto: mercato San Marcello

– 17 agosto: mercato Maresca

– 18 agosto: mercato San Marcello

– 22 agosto: mercato Bardalone

– 24 agosto: mercato Maresca

– 25 agosto: mercato San Marcello

– 29 agosto: mercato Bardalone

– 31 agosto: mercato Maresca

Il calendario delle presenze su Marliana prevede invece:

– 2 agosto: Serra Pistoiese, circolo Proloco (8.30-12.30)

– 5 agosto: Serra Pistoiese, circolo Proloco (15-18:30)

– 12 agosto: Sagra cittadina (16.30-19.30)

– 16 agosto: Serra Pistoiese, circolo Proloco (8.30-12.30)

– 23 agosto: Serra Pistoiese, circolo Proloco (15-18:30)

– 26 agosto: Serra Pistoiese, circolo Proloco (8.30-12.30)

– 30 agosto: Serra Pistoiese, circolo Proloco (15-18:30)

A Sambuca i contenitori potranno essere ritirati nei seguenti giorni:

– 6 agosto: Loc. Casa Andreani (8.30-12.30)

– 13 agosto: Loc. Casa Andreani (8.30-10.30 / 11.00-12.30)

– 20 agosto: Loc. Casa Andreani (8.30-12.30)

– 27 agosto: Loc. Casa Andreani (8.30-12.30)

Alia, invitando i cittadini a ritirare i contenitori anche presso gli Ecocentri attivi sul territorio, ricorda che secondo i nuovi sistemi di raccolta introdotti, i rifiuti da conferire separatamente utilizzando i contenitori installati nella zona sono: vetro (bottiglie e vasetti di vetro, privi di tappo), residuo non differenziabile ed organico (scarti di cibo, salviette sporche di cibo, cassette in legno per ortofrutta).

La carta e cartone e gli imballaggi e contenitori (in plastica, metallo, tetrapak e polistirolo) devono essere consegnati al servizio “porta a porta” osservando giorni ed orari del calendario.

I rifiuti che, per tipologia e dimensioni, non possono essere conferiti al servizio stradale devono essere consegnati ai vicini Ecocentri di Marliana – Loc. Poggio Ponticelli (orario di apertura: mercoledì14.00-17.00/sabato9.00-12.00), Piteglio – Via di val di Forfora (orario estivo: martedì14.00-17.00/giovedì14.30-16.30 orario invernale: martedì14.00-17.00), San Marcello P.se – Z.I. Loc. Oppiaccio (aperto dal lunedì al sabato 7.30 – 12.30).

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile), oppure consultare il portale www.aliaserviziambientali.it.

[alia servizi ambientali spa]