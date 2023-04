montagna pistoiese. RESILIENZA E SOSTENIBILITÀ, AL VIA I LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO

Da martedì 11 aprile i tecnici dell’azienda elettrica interverranno sulla linea di media tensione “Feeder San Marcello”, tra i comuni di San Marcello Pistoiese-Piteglio e Abetone Cutigliano

SAN MARCELLO — ABETONE CUTIGLIANO. Sulla montagna pistoiese sostenibilità ambientale, innovazione e resilienza viaggiano insieme lungo le linee elettriche di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione e che in molte aree della Toscana sta portando avanti il “Progetto Resilienza” per dotare il sistema elettrico di impianti sempre più resistenti, automatizzati ed efficienti.

A partire da martedì 11 aprile, infatti, i tecnici dell’azienda elettrica avvieranno le attività per la manutenzione e il restyling della linea di media tensione, denominata “Feeder San Marcello”, tra i comuni di San Marcello Pistoiese e Abetone Cutigliano, che costituisce una dorsale importante per l’approvvigionamento elettrico di tutto il territorio, con particolare riferimento al ruolo che svolge come riserva della direttrice elettrica di alta tensione che transita sulla montagna, fondamentale soprattutto in caso di fenomeni di maltempo ed eventuali emergenze.

Nel dettaglio, le squadre operative di E-Distribuzione, in collaborazione con ditte specializzate, sostituiranno circa 70 pali con sostegni di nuova generazione lungo gli oltre 7 km di linea, i cui conduttori verranno rinnovati con cavi di maggiore potenza ed efficienza. I lavori si protrarranno durante la stagione estiva, senza alcun disagio per i cittadini che non subiranno disalimentazioni.

Gli interventi si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico territoriale, che vede E-Distribuzione rinnovare e automatizzare numerose cabine secondarie, al fine di telegestire da remoto gli impianti e le linee ad essi collegate con benefici per la qualità del servizio e tempi di rialimentazione rapidi in caso di disservizi.

Al termine di tutte le attività, che si concluderanno entro la fine dell’estate, sarà garantita una richiusura di riserva in anello in un’ampia area, compresa tra gli impianti elettrici di Sestaione e San Marcello Pistoiese, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e che, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

Tutti gli interventi avverranno prestando la massima attenzione ai criteri di sostenibilità, sicurezza e decoro paesaggistico, motivo per cui anche i nuovi sostegni saranno in numero minore rispetto agli attuali e saranno caratterizzati da tubolari verniciati ad hoc per ridurne l’impatto visivo.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm.

[clementi — enel]