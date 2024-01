montale. AL VIA LA TARIFFA CORRISPETTIVA. NUOVO APPUNTAMENTO PUBBLICO MARTEDÌ 9 GENNAIO

Il 20 e 27 gennaio nuove date per la restituzione delle vecchie attrezzature

MONTALE. Nuovo anno, tariffa corrispettiva al via anche a Montale. Al fine di informare la cittadinanza ed agevolare la partenza del nuovo sistema di tariffazione, proseguono gli incontri pubblici ed il ritiro delle vecchie attrezzature.

Dopo gli appuntamenti di dicembre, è stata convocato un nuovo incontro per martedì prossimo, 9 gennaio 2024, alle ore 21.00 presso la Casa del Popolo in via Martiri della Libertà, n.54, alla presenza di tecnici Alia e di rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Che cosa cambia concretamente per le circa 5.000 utenze coinvolte sul territorio comunale? Il nuovo sistema di fatturazione, in linea con quanto richiesto dalla normativa europea, implica una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti dagli utenti, valorizzando chi si impegna maggiormente nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente.

Al fine di attivare il sistema è necessario che a tutti gli utenti siano forniti nuovi contenitori e sacchi per la raccolta differenziata domestica, dotati anche di strumenti adesivi di lettura (TAG), contestualmente con il ritiro dei vecchi kit.

Viene quindi prorogato, fino al 31 gennaio, lo sportello straordinario di Alia presso la sede CIS SpA a Montale (via W.Tobagi 16), ogni martedì in orario 08.30 – 14.00. Si ricorda che i cittadini possono comunque recarsi presso i Punto Alia o InfoPoint presenti sul territorio servito, oppure prenotare la consegna dei kit al proprio domicilio contattando il call center.

Per la restituzione dei vecchi contenitori, ricordando che i contenitori devono essere resi completamente vuoti ed esposti dopo le ore 20.00 della sera precedente, sono state concordate due nuove date per i residenti nelle diverse zone:

20 gennaio per la Zona A;

27 gennaio per la Zona B.

Tra le strade comprese nella zona A si ricordano: p.zza Giovanni XXIII, Lorenzini, Marconi, Matteotti, via Alfieri, Ariosto, Buonarroti, Compietra, Crispi, De Amicis, Deledda, Don MInzoni, Ferrucci, Foscolo, Roselli, Galilei, Gioberti, Lavagnini, Machiavelli, Mascagni, Melani, Moro, Oberdan, Pacinotti, Petrarca, Pellico, Provinciale pratese, Puccini, Rodari, Rossini, Tasso, Toscanini, Vignolini, XXV aprile, Berlinguer.

Nella zona B si ricordano: p.zza San Francesco, 1° Maggio, via Battisti, Boccaccio, Brunelleschi, Cavour, Canoro e Capanne, Cellini, D’Azeglio, Colli, del Sorbo, Fonti di Bronia, fratelli Cervi, Gramsci, Martini, Mazzini, Monti, Nievo, Parini, Pavese, Pirandello, Risorgimento, Svevo, Trilussa, Vannucci, Volta, XX Settembre.

Per maggiori dettagli sulle strade coinvolte ed il calendario di riferimento è possibile consultare il portale di Alia, www.aliaserviziambientali.it, nella sezione dedicata alla tariffa corrispettiva per il Comune di Montale.

Per ulteriori informazioni, richieste e segnalazioni è sempre possibile contattare il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile) oppure utilizzare Aliapp, attivabile anche dal portale dell’azienda, www.aliaserviziambientali.it.

