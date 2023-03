montale. AVVISO DI DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE

Ai fini di un’eventuale assunzione part time per brevi periodi presso il Centro Gioco Educativo Regina Marmotta, per l’anno educativo 2022/2023.

MONTALE. Il Comune di Montale ha pubblicato un avviso per raccogliere domande di messa a disposizione ai fini di un’eventuale assunzione part time per brevi periodi presso il Centro Gioco Educativo Regina Marmotta, per l’anno educativo 2022/2023.

Le domande pervenute andranno a costituire un elenco in ordine cronologico di arrivo, dal quale l’Amministrazione potrà attingere per le sostituzioni fino al mese di giugno.

Le persone interessate potranno inviare la propria domanda fino al 30/06/2023, compilando il modulo predisposto dal Comune.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente”, dove verrà pubblicato e aggiornato periodicamente anche l’elenco dei candidati ammessi.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio del Personale del Comune ai seguenti recapiti: personale@comune.montale.pt.it; tel. 0573.952223 e 0573.952230

