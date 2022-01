montale. BENE L’APERTURA DI VIA VASCO TOPAZZI. MA A QUANDO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA GUIDO ROSSA?

Lo chiede il gruppo consiliare Insieme per Montale

MONTALE. Continuano le segnalazioni al nostro gruppo consiliare sullo stato degradato del manto stradale di via Guido Rossa, che è effettivamente un percorso ad ostacoli pieno di buche, tanto profonde quanto pericolose, senza contare che la strada è soggetta a continui allagamenti.

Come più volte segnalato, urge una rapida manutenzione della strada che non solo serve le industrie locali ma che potrebbe alleggerire a questo punto il traffico di via Garibaldi.

Su questa questione, non mancheremo di tornare di nuovo in consiglio comunale.

Gruppo consiliare Insieme per Montale