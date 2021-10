montale. CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID 19 A STAZIONE

Appuntamento mercoledì 13 ottobre 2021 in Piazza Marconi, dalle ore 15:00 alle ore 19:00

MONTALE. L’Azienda Usl Toscana Centro sarà presente in Piazza Marconi, Stazione di Montale, nella giornata di mercoledì 13 ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00, per campagna vaccinale anti Covid-19.

L’infezione da Covid-19 rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica, così come lo dimostra peraltro l’evoluzione della situazione epidemiologica dovuta alla circolazione di nuove varianti virali.

In questo contesto, la diffusione della campagna vaccinale, così come la promozione di attività volte a favorire un’ampia adesione dei cittadini alla campagna stessa, è fondamentale per poter raggiungere significativi risultati nell’interesse della collettività.

[comune di montale]