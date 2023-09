montale. CONCLUSI I RESTAURI DELLA COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO A TOBBIANA

Sabato 9 settembre alle ore 17 presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo si terrà l’inaugurazione della seconda fase dei lavori

MONTALE. Sabato prossimo, 9 settembre, a partire dalle ore 17,00, saranno inaugurati i lavori di restauro della compagnia del SS. Sacramento a Tobbiana di Montale.

Si tratta della conclusione della seconda fase di restauri che ha interessato le coperture del complesso e le facciate della settecentesca compagnia e che ha fatto seguito ai lavori di restauro e consolidamento della torre campanaria, conclusi nella primavera dello scorso anno.

Il progetto complessivo di restauro è stato elaborato dall’arch. Gianluca Giovannelli che ha curato anche la direzione dei lavori. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Aldo Rabuzzi di Pistoia. Il restauro lapideo è stato eseguito dalla ditta Gabriele Balli di Pistoia e il restauro del portone ligneo dalla ditta Salvadori R. & C. di Pistoia.

I lavori di questa seconda fase sono stati resi possibili grazie ai determinanti contributi della CEI (fondi 8xmille per la Chiesa Cattolica) per le opere riguardanti le coperture del complesso e della Fondazione Caript, per il restauro delle facciate della Compagnia.

All’inaugurazione dei lavori eseguiti saranno presenti: S.E. Monsignor Vescovo, Fausto Tardelli; Paola Bellandi in rappresentanza della Fondazione Caript; un rappresentante del Comune di Montale; il parroco don Cristoforo Dabrowski e il direttore dei lavori, arch. Gianluca Giovannelli.

[gianluca giovannelli]