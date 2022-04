montale. DISTRETTO SOCIO SANITARIO, INIZIANO LE RISTRUTTURAZIONI

Dal 15 aprile trasferimento in altre sedi di alcuni servizi per liberare l’immobile

MONTALE. Una profonda ristrutturazione riguarderà il distretto socio-sanitario di Montale. A partire dalla fine del mese di maggio inizieranno i lavori

ai piani terra e primo che saranno soggetti ad un sostanziale rifacimento interno, comprensivo anche di alcune parti esterne come la sostituzione degli infissi.

Il progetto, dunque ormai approvato e affidati con gara i lavori per l’esecuzione dello stesso, con un un investimento da parte dell’Azienda sanitaria di 300mila euro, intende riqualificare un presidio che rappresenta un importante riferimento per i residenti nel Comune di Montale e non solo: potrà maggiormente usufruirne anche la popolazione della piana pistoiese trovando una sede rinnovata e maggiormente funzionale.

Per consentire lo svolgimento delle pratiche di avvio dei lavori i piani interessati dell’immobile devono essere liberati e dal prossimo 15 aprile chiudono nel presidio alcune attività per essere erogate in altre sedi: per il Punto Prelievi i cittadini dovranno recarsi presso le Associazioni locali Misericordia e Croce D’Oro e per il servizio sociale dovranno rivolgersi al Comune di Montale.

Gli Ambulatori dei Medici di Famiglia restano al primo piano del distretto, senza subire trasferimento. Al medesimo piano saranno temporaneamente allocati anche il servizio infermieristico e lo sportello amministrativo per i servizi di prenotazione e scelta del medico.

Nell’occasione l’Azienda ricorda ad una popolazione ormai sempre più digitalizzata che anche molte procedure sanitarie possono essere svolte senza la necessità di recarsi di persona nei presidi territoriali ma utilizzando i sistemi on line: la prenotazione degli esami ematici, per esempio, si può fare attraverso il sistema Zerocode https://zerocode.sanita.toscana.it/#/home visite ed esami diagnostici con https://prenota.sanita.toscana.it/ oppure con le App

https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute e https://open.toscana.it/la-app-ufficiale.

Ai link si accede anche dal sito dell’Azienda USL Toscana centro https://www.uslcentro.toscana.it/

Per chi non può collegarsi a Internet, con il numero 0573 228421 è possibile mettersi in contatto con i servizi amministrativi di InfoAnagrafe, e

con il numero 055 545454 per prenotare visite ed esami e, ascoltando l’albero vocale, per contattare altri servizi.

[ponticelli — asl toscana centro]