montale. DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI ALL’APERTO FINO A MARZO

Per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10 il Comune ha adottato alcuni provvedimenti contingibili ed urgenti a seguito del raggiungimento del “Valore 1” dell’Indice di Criticità per la Qualità dell’Aria (ICQA)

MONTALE. L’Ordinanza del Sindaco del Comune di Montale n.9 del 28 ottobre 2022 ordina a partire dal giorno 01 Novembre 2022 e fino al giorno 31 marzo 2023 il Divieto di accensione di fuochi all’aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m. ed invita la cittadinanza, nel periodo più critico per l’inquinamento atmosferico da PM10, e dunque dal giorno 01/ novembre 2022 ed almeno fino al giorno 31 marzo 2023: al non utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione e con l’esclusione delle aree non metanizzate; all’adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.), utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti e utilizzare in modo condiviso i mezzi privati di spostamento, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carpooling).

