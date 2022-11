montale. È MORTO EMANUELE GIACONI, IL “PAPIA”

Ex giocatore e dirigente del rione Smilea, aveva 61 anni

MONTALE. Ex giocatore e dirigente del rione Smilea per anni agente e rappresentante di latte, burro e formaggi è scomparso a 61 anni Emanuele Giaconi, conosciuto da tutti come “Papia”.

Una persona ironica, sempre pronta alla battuta, uno dei “personaggi” del paese che lasciano sicuramente un vuoto in chi l’ha conosciuto.

Amico di tutti era stato anche la “voce” del Torneo dei Rioni.

Lascia la moglie Barbara, il figlio, la mamma Franca, la sorella Cinzia.