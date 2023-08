montale. FIBRA OTTICA IN ARRIVO, LA NUOVA RETE ULTRAVELOCE FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR

Il ‘Piano Italia a 1 Giga’ promosso da Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infratel, Il sindaco Betti: “Tavolo aperto con Open Fiber per armonizzare lavori e tempistiche di ripristino”

MONTALE. È arrivato anche a Montale il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR. Il progetto è finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il soggetto attuatore è Infratel Italia (società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy). I lavori sono invece affidati a Open Fiber, azienda vincitrice del lotto toscano.

La nuova rete in via di realizzazione a Montale e le sue frazioni sarà estesa per circa 60 chilometri, di cui circa 50 chilometri saranno costruiti riutilizzando infrastrutture già esistenti, in modo tale da limitare al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità.

Per quanto riguarda invece gli scavi su strada, viene effettuato contestualmente ai lavori un ripristino provvisorio. Per ragioni tecniche dopo almeno 30 giorni, viene successivamente eseguita la scarifica della sede stradale interessata e la posa dell’asfalto a caldo. Per le fasi di ripristino provvisorio e definitivo la ditta aggiudicataria dell’intervento si è impegnata ad un costante coordinamento con i competenti uffici comunali.

«Una buona infrastruttura digitale può dare un reale impulso alle aree economiche – afferma il sindaco Ferdinando Betti – Montale sarà dotata di una infrastruttura moderna e all’avanguardia».

«Siamo già da tempo al lavoro con Open Fiber – puntualizza il primo cittadino – per equilibrare tempi tecnici di realizzazione dell’opera e rispetto del decoro urbano. A tal proposito abbiamo aperto un apposito tavolo sulle tempistiche di ripristino: l’intero intervento di cablaggio risulta particolarmente esteso e dovrebbe terminare nei primi mesi del 2024.

Abbiamo tuttavia ricevuto precise rassicurazioni sul fatto che le riasfaltature verranno eseguite in più fasi, così da contenere l’intervallo temporale tra ripristino provvisorio e definitivo nelle diverse zone del Comune interessate dai cantieri».

[formigli — comune di montale]