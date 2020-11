montale. I CIMITERI COMUNALI RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO FINO AL 3 DICEMBRE

A seguito della emergenza da Covid-19 il sindaco ha emesso una nuova ordinanza disposta, “per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica”

MONTALE. [a.b.] Con una ordinanza, la n. 82 del 17 novembre il sindaco Ferdinando Betti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ed evitare il formarsi di assemblamenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio non riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità ha previsto la temporanea chiusura al pubblico da oggi 18 novembre fino al 3 dicembre prossimo dei cimiteri comunali.

Saranno interessati alle temporanee misure precauzionali i cimiteri di Montale capoluogo, Fognano e Tobbiana.

“Fatte salve – si legge nella ordinanza – per le funzioni indifferibili quali la normale attività di manutenzione svolta dal gestore di servizi, oltre allo svolgimento delle funzioni religiose e servizi funebri, nel rispetto delle regole contenute negli allegati del DPCM del 03/11/2020 (art 3 comma 4 lettera h).