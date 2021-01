montale. IL COMUNE ADERISCE ALLA CAMPAGNA “LE ARANCE DELLA SOLIDARIETÀ”

A sostegno delle attività assistenziali dell’Att (Associazione Toscana Tumori) anche la ditta Dussman, gestore del servizio di ristorazione scolastica che distribuirà le arance solidali nei refettori

MONTALE. La ditta Dussmann gestore del servizio di ristorazione scolastica in collaborazione con il Comune di Montale ha aderito alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Le Arance della Solidarietà”, promossa da ATT (Associazione Toscana Tumori) al fine di sostenere le loro attività assistenziali.

Per i malati di tumore l’emergenza non è mai finita. Per via del quadro clinico già compromesso la loro salute continua ad essere fragilissima e per questo devono essere curati a casa e protetti dal contagio.

I malati oncologici e le loro famiglie stanno affrontando una dura battaglia e il nostro compito è essere al loro fianco, sempre!

Per questo l’Amministrazione Comunale, come di consueto, ha aderito con piacere alla Campagna Le Arance della Solidarietà che si svolgerà dal 4 al 14 febbraio 2021 per sostenere la ricerca.

Di seguito le date in cui verranno servite nei refettori le arance solidali:

Mercoledì 10 febbraio;

Giovedi 18 febbraio.

[comune di montale]