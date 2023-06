montale. IL COMUNE CERCA UN RESPONSABILE PER IL SERVIZIO “LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E AMBIENTE”

Il termine per inviare le candidature è il 28 giugno

MONTALE. Si comunica che il Comune di Montale ha pubblicato un avviso di selezione, ai sensi dell’art. 110 del D.L.gs n. 267/2000, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di responsabile del servizio “Lavori pubblici, mobilità, patrimonio e ambiente”.

Per la partecipazione alla selezione è richiesta la laurea in Architettura o Ingegneria, l’abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza professionale di almeno 2 anni maturata in qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Tutela Ambientale oppure esperienza professionale di almeno 3 anni maturata nel profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico o equivalente presso la medesima Area.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 28 giugno 2023 accedendo tramite Spid, CIE o EIDAS al servizio Municipio Virtuale del Comune di Montale.

