montale. IMPROVVIDA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELLA GIUNTA COMUNALE

Le precisazioni sulla posizione di Rifondazione Comunista

MONTALE. Il Circolo di Rifondazione Comunista della piana pistoiese, ha appreso che, all’inizio dell’anno scolastico, alcune classi della Scuola elementare “Nerucci” di Montale non potranno usufruire dei locali della scuola a causa della mancata conclusione dei lavori di ristrutturazione già avviati da tempo e che dovevano essere terminati a settembre prima della riapertura della scuola.

Gli alunni sono stati dirottati nei locali della scuola media, con lezioni in orario pomeridiano, e con conseguenti disagi sia per i ragazzi e sia per le famiglie che sono state costrette ad adeguarsi, con conseguenti disagi, alla nuova turnazione degli orari delle lezioni.

La improvvida scelta dell’Amministrazione Comunale dimostra un chiaro ed evidente dilettantismo amministrativo nella gestione di un servizio pubblico importante come la scuola.

I lavori di ristrutturazione, già a suo tempo programmati, dovevano essere terminati, senza ulteriore indugio, a Settembre, prima dell’avvio dell’anno scolastico, prevedendo, in sede contrattuale, la comminazione di penali a carico delle ditte appaltatrici in caso di ritardo dell’esecuzione dei lavori.

Pertanto si stigmatizza l’operato della Giunta incapace di rispondere, con puntualità ed efficacia, ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini.

Inoltre intende significare la propria posizione in riferimento all’articolo, apparso il 15 settembre scorso, sulla cronaca locale del quotidiano “La Nazione” dal titolo “Servizi socio-educativi. L’affondo contro Betti di Sinistra Italiana” a firma di Giacomo Bini.

Nel testo dell’articolo viene citata sia Sinistra Italiana che Sinistra Unita, ingenerando possibili malintesi e motivi di confusione.

Si precisa che Rifondazione Comunista è un Partito Politico autonomo e politicamente distante sia da Sinistra Italiana e sia da un’ipotetica aggregazione di più forze chiamata Sinistra Unita, ammesso che esista.

Circolo Rifondazione Comunista piana pistoiese