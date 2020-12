montale. IN ARRIVO.. UNA SLITTA SOLIDALE

Un’iniziativa di Pim Italia nata a scopo benefico

MONTALE. Anche a causa dell’emergenza Covid le famiglie bisognose saranno molte. Il pensiero va soprattutto ai bambini, che già tanto hanno sofferto da questa situazione globale che ha portato loro a dover fare numerose rinunce da un giorno all’altro.

Si chiede l’aiuto a tutti i cittadini montalesi per una raccolta di giochi rigorosamente nuovi da donare a quelle famiglie che quest’anno non avranno i mezzi per poterli acquistare.

Le associazioni Banda di Fognano e Croce D’Oro si sono rese disponibili come punto di raccolta dei giochi e per impacchettarli.

In particolare:

Banda di Fognano è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30;

Croce d’Oro dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 12.

La distribuzione dei doni avverrà presso l’associazione San Vincenzo De’ Paoli nella giornata del 26 dicembre 2020 in occasione della distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose.

[comune di montale]