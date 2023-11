montale. IN CORSO LE OPERAZIONI DI TRAVASO DEL GPL DALLA CISTERNA RIBALTATA

Nella notte (al massimo nella mattinata del 1 dicembre) dovrebbe concludersi l’intervento attivato dai nuclei specializzati dei Vigili del Fuoco

MONTALE. [a.b.] Sono in corso le operazioni di travaso del Gpl in via Garibaldi a Montale dopo l’incidente di stamani che ha visto una cisterna di Gpl diretta alla Magigas sbandare e finire sul ciglio della strada e da quì ribaltatasi nel campo sottostante.

Sul posto da stamani come previsto dai protocolli operativi è attivo un comando avanzato per le operazioni di coordinamento tra corpi ed enti interessati nelle varie fasi di emergenza.

Anche una ambulanza del comitato Cri Piana Pistoiese è presente per garantire la copertura sanitaria. Oltre alle varie squadre e ai reparti dei Vigili del Fuoco sono a lavoro anche la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia Municipale. Via Garibaldi tra la frazione di Stazione di Montale e la rotatoria è chiusa. In serata si sono registrati ingorghi in via Matteotti.

Le operazioni di travaso si protrarranno almeno fino a domani mattina. Sempre domani fino a tarda mattinata via Garibaldi rimarrà chiusa al transito.