montale. INAUGURATO IL CENTRO GIOVANI DI VIA BOCCACCIO

Un luogo di aggregazione e socializzazione per i ragazzi del territorio

MONTALE. Nasce il Centro giovani Montale. Situato in via Boccaccio 20, presso l’ex sala consiliare, ha aperto le sue porte il 6 aprile su impulso delle politiche giovanili e sociali del Comune.

Il Centro, realizzato con il contributo del consiglio regionale ai sensi della L.R. n.3/2022 “Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni”, è gestito dalla cooperativa Intrecci di Pistoia.

L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi un centro di aggregazione e di socializzazione nel quale poter fare nuove esperienze e vivere a pieno il territorio, avvalendosi anche del coinvolgimento della scuola e delle associazioni, in una dimensione esperienziale collettiva.

Il Centro vuole essere una opportunità data agli adolescenti per avvicinarli ad esperienze artistiche, creative e culturali e per dar loro un luogo in cui trascorrere il proprio tempo libero e in cui poter esprimere la propria creatività in un contesto di partecipazione attiva.

Il Centro è aperto tre pomeriggi alla settimana e vede anche due aperture serali. Il lunedì è aperto dalle 15:30 alle 18:30 e dalle 21 alle 23, il mercoledì

dalle 16:30 alle 18:30, il giovedì dalle 21 alle 23 e il venerdì dalle 15:30 alle 18:30.

Per poter partecipare ai laboratori, al centro e alle varie attività sarà necessaria una prenotazione all’indirizzo e-mail progettogiovani@comune.montale.pt.it.

Inoltre, il servizio sarà dotato di una pagina Instagram, attraverso la quale i ragazzi interessati potranno chiedere informazioni e scoprire le bellissime opportunità che questo progetto offre loro.

[comune di montale]