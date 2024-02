montale. ITALIA VIVA A BANDINELLI: LA CAMPAGNA ELETTORALE È LUNGA E SIAMO APPENA ALL’INIZIO

Il coordinatore Lorenzo Romiti: “Le trattative le facciamo con i riformisti e i liberali, le forze realmente civiche, le associazioni ed i cittadini non certo con qualche rappresentante più o meno ufficiale di Salvini e Meloni”

MONTALE. Il candidato Bandinelli ci sembra assai nervoso, per aver iniziato ora la sua campagna elettorale.

Chiede al segretario Romiti di star tranquillo e ci accusa di avergli chiuso ogni appoggio per amor di trattativa; se avessimo voluto usare a nostro vantaggio la situazione, saremmo rimasti nell’ambiguità delle sue dichiarazioni alla stampa, in cui evocava fantomatiche forze politiche di centro, salvo poi accorgersi probabilmente che l’unico appoggio che ha è quello di Lega e Fratelli d’Italia, di cui probabilmente si vergogna e tiene nascosto sotto la bandiera del civismo, proprio per una eventuale trattativa.

Siccome siamo una forza politica seria, abbiamo subito voluto smontare ogni possibile fraintendimento, e le trattative le facciamo sui programmi e soprattutto con i riformisti e i liberali, le forze realmente civiche, le associazioni ed i cittadini, non certo con qualche rappresentante più o meno ufficiale di Salvini e Meloni.

Circa la nostra attenzione non si preoccupi, siamo talmente attenti da aver letto ogni riga delle sue dichiarazioni, e al di là del fatto che l’amministrazione uscente non ha a suo dire “affrontato i problemi”, non ha espresso un singolo concetto o una mezza proposta programmatica.

Ne avrà a bizzeffe, siamo certi, non vediamo l’ora di leggerle.

L’amico candidato della destra dovrebbe però ricordarsi che le bugie hanno le gambe corte, e se si dicono prima o poi vengono a galla; infine anche noi ci permettiamo di dare un consiglio non richiesto, stia sereno, la campagna elettorale è lunga, e siamo appena all’inizio.

Lorenzo Romiti coordinatore Italia Viva Piana Pistoiese