montale. “ITALIA VIVA STIA TRANQUILLA, COME LISTA CIVICA NOI NON CERCHIAMO L’APPOGGIO DELLE FORZE POLITICHE DALL’ALTO MA L’APPOGGIO DEI CITTADINI”

Il candidato sindaco di Noi per Montale Lorenzo Bandinelli risponde a Lorenzo Romiti

MONTALE. Il nostro gruppo apprende con estremo stupore le affermazioni del rappresentate della Piana di Italia Viva Sig. Lorenzo Romiti, ove afferma che io avrei detto che ci sono forze del centro sinistra che appoggeranno la nostra lista, interpretando il tutto come un indiretto riferimento a “Italia Viva”.

Tutto ciò è completamente errato. Nella presentazione di sabato, infatti, è stato detto che la nostra Lista civica è di ispirazione di centro destra ma che è aperta a contributi di altre persone con idee nuove e di buon governo, come sarà evidente al momento della presentazione dei candidati.

Una lista non politica ma aperta quindi a tutti, perché Montale ha bisogno di essere ben amministrato e non politicizzato.

D’altronde quanto riportato contrasta nettamente con quanto lo stesso Romiti aveva affermato meno di un paio di settimane fa. Infatti, in un articolo del 17/01/24 apparso su “La Nazione”, aveva detto che “[…]

Ad Agliana e Montale […] abbiamo in programma incontri istituzionali con le altre forze politiche che sono più vicine a noi sia del centrosinistra che del centrodestra. […]”.

A questo punto ci domandiamo a quali forze faceva riferimento il Romiti, perché sembra che l’unico incontro, leggendo il comunicato, lo voglia fare con il Partito Democratico.

Noi come lista civica restiamo in attesa di un confronto, anzi siamo noi a invitare la sig.ra Mascia Cecchi a questo incontro.

Diversamente sarà chiaro che quanto affermato il 17 gennaio era probabilmente soltanto un sistema di bassa strategia, ma sicuramente ci sbagliamo, per avere maggiore potere nelle trattative col Partito Democratico sulla costruzione di una lista comune a Montale, ovvero un modo per fare politica vecchio, dove viene affermata una cosa e fatta un’altra, cosa che a noi è del tutto estranea.

In ogni caso Italia Viva stia tranquilla: come lista civica noi non cerchiamo l’appoggio delle forze politiche dall’alto, ma l’appoggio dei cittadini: noi vogliamo incontrare la comunità. Questa è una lista nata dal basso per volontà e impegno di numerose persone che stanno lavorando duramente per proporre soluzioni ai tantissimi problemi del paese ai quali l’attuale amministrazione non è riuscita non solo a dare risposte ma neppure ad affrontarli!

Infine una precisazione. A parte il mio, alla presentazione della Lista non si è parlato assolutamente di nomi, ma solo di mancanze dell’attuale amministrazione e di programmi da attuare in futuro.

Sig. Romiti, la prossima volta le consiglio di informarsi meglio.

Il Candidato Sindaco

Noi per Montale

Lorenzo Bandinelli