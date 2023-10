montale. LA DENUNCIA: “QUALCUNO HA SPARATO AL MIO GATTO”

Artù, un gattino di un anno e mezzo è in clinica veterinaria da una settimana dopo essere stato colpito da un proiettile di piombo. La proprietaria: “Un gesto crudele”. L’appello: “Chi ha visto o sentito qualcosa ce lo faccia sapere”

MONTALE. “Qualcuno ha sparato al mio gatto senza motivo, solo per crudeltà”.

È successo domenica scorsa nella zona Aringhese Montale Alto e da una settimana, Artù (nella foto con il piccolo Elvis, ndr), questo il nome del felino, appena un anno e mezzo d’età, si trova ricoverato in una clinica veterinaria, “vivo per miracolo, ma con la faccia fratturata, emorragia interna, causata da un proiettile di piombo che entrato dall’occhio si è fermato sulla spalla” denuncia la proprietaria Claudia Risaliti, grande appassionata di animali.

“Il gattino gonfio respirava male e quindi non potevano fare la Tac. Poi appena hanno potuto farla, nella giornata di ieri sabato — racconta — si sono accorti del proiettile che lo ha attraversato senza ucciderlo.

Ma ha una frattura e emorragia facciale che non gli permette di mangiare. Per adesso viene alimentato con un sondino”.

“Chi ha sparato al nostro Artù, un gatto tranquillo, pigro e coccolone che si fida dell’essere umano, aveva l’evidente intenzione di ucciderlo, sparandogli senza nessun motivo. Chi può arrivare a questo è un essere incivile e pericoloso!”.

“Ovviamente — aggiunge Risaliti — stiamo monitorando i sistemi di videosorveglianza della zona e faremo quanto ci è possibile per individuare i responsabili di questo reato”. A breve sarà fatta anche la denuncia contro ignoti presso la stazione locale dei Carabinieri di Montale.

“Voglio ricordare – continua la proprietaria di Artù — che esiste una legge per simili reati sui maltrattamenti di animali dove tra l’altro si specifica che chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro”.

“Noi — conclude Claudia Risaliti — amiamo gli animali e qui in zona ci sono tanti cani e gatti oltre ad animali selvatici che girano liberamente come è giusto che sia e che potrebbero essere in pericolo e incappare con quanto successo a Artù. Gesti di tale portata non sono accettabili. Chiunque avesse visto o sentito qualcosa è pregato di informarci anche in forma autonoma chiamando il 335.5692890”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]