montale. LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO

MONTALE. Sono in corso di esecuzione vari interventi di giardinaggio consistenti nella manutenzione e potatura di arbusti e piante poste in aiuole, rotatorie e giardini di proprietà comunale.

Con l’intervento di potatura delle piante poste nel giardino della scuola “G.C. Melani” si è conclusa la serie di interventi di manutenzione di piante ad alto fusto che ha interessato i giardini di via Togliatti, i giardini di via Moro, l’aiuola di via Mascagni e l’area di via Curtatone e Montanara.

Prosegue l’attività di manutenzione delle pertinenze stradali, che prevede la riprofilatura delle fossette di raccolta delle acque meteoriche e la sbanchinatura laterale.

Nell’ambito di un finanziamento denominato PON scuola è previsto il riordino e ripristino della linea dell’acqua calda sanitaria in alcuni bagni delle scuole Nerucci. I lavori sono iniziati e saranno terminati entro due settimane. Sarà sistemata una porzione del giardino del Nido I Tre Maghi a Stazione con posa di tappeto in erba sintetica.

Continuano gli interventi programmati per risanare i tetti delle scuole, sono stati impermeabilizzati altri due scarichi del tetto della Scuola Secondaria di 1° Grado “G.C.Melani”.

Con questo intervento sono state riparate tutte le perdite conosciute della scuola.

[comune di montale]