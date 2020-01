montale. NESSUNA VIA O PIAZZA AI CADUTI DELLE FORZE DELL’ORDINE. IL SAP BASITO

PISTOIA — MONTALE. Il Sap ha appreso che al Comune di Montale , nella seduta del consiglio comunale del 21 gennaio scorso, non è passata la mozione per intitolare una via o una piazza ai Caduti delle Forze dell’Ordine.

“Siamo basiti e dispiaciuti per quanto accaduto al Consiglio di Montale – è quanto dichiara il segretario provinciale Andrea Carobbi Corso; l’intitolazione di una via o di una piazza ai Caduti delle forze dell’ordine, in quel centro, avrebbe rappresentato non solo un importante momento per ricordare il sacrifico degli appartenenti alle forze dell’ordine che hanno donato la loro vita per la sicurezza di tutti , ma anche una tangibile testimonianza del legame tra le varie istituzioni — Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco etc — e l’intera comunità montalese.

Tutte le donne e gli uomini, che hanno vestito una divisa, caduti, non sono vittime, non sono morti per una fatalità, ma uccise nell’esercizio del loro dovere, per quello che erano e per i valori che rappresentavano: legalità, rispetto della legge, difesa della democrazia.

Per questo riteniamo necessario che non vengano dimenticati, perché sono la parte importante della collettività; in questo modo i valori per i quali abbiamo fatto un giuramento, si consolideranno anche fra tutti i cittadini e continueranno a guidarci .

Negare l’intitolazione di una strada o di una Piazza ai Caduti delle Forze dell’ordine, è l’ennesima occasione persa da una parte della politica italiana, quella che spesso dice di essere dalla parte delle forze dell’ordine ma che poi spesso ci dimentica o ci critica strumentalmente, affibbiandoci anche appellativi che non ci rispettano”.

