montale. PUBBLICATO IL BANDO CONTRIBUTI AFFITTO 2023

Le domande devono essere presentate entro mercoledì 15 novembre

MONTALE. C’è tempo fino a mercoledì 15 novembre per presentare domanda per i contributi economici a integrazione del canone di locazione per il 2023.

Per presentare domanda per l’assegnazione di contributi economici ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2023 occorre avere la residenza anagrafica nel Comune di Montale nell’alloggio per il quale si richiede il contributo, avere un regolare contratto di locazione e un’attestazione il cui valore Isee non sia superiore a 16.500 euro e il cui valore Ise non sia superiore a 32.048,52 euro.

Tutti i dettagli sono consultabili nel bando scaricabile sul sito de Comune.

Modalità

La domanda di partecipazione per l’assegnazione di contributi economici ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2023 è esclusivamente on-line e dovrà essere presentata dal 26 Ottobre 2023 al 15 Novembre 2023 tramite procedura online (previa autenticazione con SPID/CIE/EIDAS), collegandosi a: https://servizi.comune.montale.pt.it/ seguendo le istruzioni tecniche fornite sulla medesima pagina di accesso.

Informazioni

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Montale – Ufficio Servizi Sociali rivolgendosi ai seguenti recapiti:

Alessia Biagini 0573/9522559 e-mail a.biagini@comune.montale.pt.it

Dott.ssa Elena Logli 0573/952238 e-mail e.logli@comune.montale.pt.it

[mazzotti — comune di montale]