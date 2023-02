montale. PUBBLICATO IL BANDO ERP 2023

Per chi ha bisogno della casa popolare c’è tempo fino al 27 marzo per partecipare: requisiti, punteggi e guide per fare domanda

MONTALE. Il Comune di Montale ha pubblicato il 26 gennaio scorso il Bando Erp 2023 per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La pubblicazione del bando, ha aperto quindi il periodo di presentazione delle domande che si concluderà il 27 Marzo prossimo.

La domanda dovrà essere presentata tramite i servizi online del Comune di Montale al seguente indirizzo web https://servizi.comune.montale.pt.it/ previa autenticazione con SPID/CIE –

Potranno presentare domanda, per rientrare nella graduatoria di assegnazione degli alloggi Erp: i nuovi aspiranti all’alloggio, le persone già in graduatoria e gli assegnatari bisognosi di ottenere una nuova casa popolare per trasferirvi lì un nuovo nucleo familiare.

Tra i requisiti richiesti dal bando, oltre al non aver presentato domanda analoga in altro comune, la cittadinanza italiana o di altro Stato aderente all’UE oppure, per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) oppure un titolo di soggiorno valido almeno di durata biennale e lo svolgimento in Italia di regolare attività lavorativa o infine altri titoli di soggiorno previsti dalla normativa, quali il permesso di asilo. Obbligatoria per tutti i richiedenti la residenza a Montale o l’attività lavorativa stabile nel suo territorio comunale. Tra i requisiti economici principali, infine, gli interessati dovranno presentare un Isee 2023 non superiore a 16.500.

Il bando Erp 2023 prevede l’assegnazione dei punteggi su richiesta esplicita effettuata al momento della presentazione della domanda dall’interessato. Ciò significa che per ottenere il punteggio spettante, durante la presentazione della domanda — online o di persona — il richiedente dovrà segnalare le proprie condizioni sociali, economiche, familiari e abitative, producendo idonei documenti comprovanti.

A titolo di esempio il bando assegna un punteggio al nucleo familiare del richiedente se al suo interno c’è un soggetto invalido, ma i punti andranno solo al richiedente che allegherà alla domanda di partecipazione la certificazione di invalidità dell’Azienda USL competente, ovvero il verbale.

Data la pluralità dei requisiti richiesti e la complessità del bando, l’amministrazione comunale invita tutti gli interessati a leggere la guida informativa al bando Erp 2023

All’interno della pagina la cittadinanza troverà infatti, oltre al testo del bando, alcune guide alla compilazione e alla comprensione dei punteggi, elaborate per facilitare l’accesso al bando.

Il Comune di Montale avvisa tutti gli interessati alla casa popolare che il bando produrrà una graduatoria definitiva indicativamente entro Marzo 2024 che- salvo modifiche normative regionali — resterà l’unico strumento di accesso all’alloggio Erp per i prossimi quattro anni.

[mazzotti —comune di montale]