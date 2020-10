montale. RIAPRE AL PUBBLICO LA BIBLIOTECA COMUNALE “LA SMILEA”

Da lunedì 12 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19

MONTALE. Il Sindaco Ferdinando Betti e l’Assessore Tiziano Pierucci sono lieti di poter fornire nuovamente alla cittadinanza e ai molti utenti provenienti anche da altri Comuni i servizi collegati alla biblioteca, valorizzando gli spazi di consultazione e lettura mediante la presentazione di libri e promuovendo progetti per bambini e ragazzi.

A testimonianza dell’attenzione che questa Amministrazione rivolge al servizio si comunica, con piacere, di aver ottenuto, a seguito della partecipazione ad un bando del Ministero per i Beni Culturali, un contributo di euro 10.000,00 che consentirà di ampliare in maniera consistente il patrimonio librario a favore della comunità.

Si rende noto che, a partire da lunedì 12 ottobre, verranno riaperti gli spazi di studio e le postazioni pc all’interno della Biblioteca “La Smilea”.

Gli utenti, osservando le norme anti-covid e seguendo le procedure pubblicate sul sito istituzionale del Comune e su altre fonti di comunicazione, potranno accedere direttamente agli scaffali e scegliere le proprie letture.

Il servizio sarà effettuato da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Inoltre, nella giornata del venerdì, verrà riaperta la sezione “Ragazzi” con possibilità, anche negli altri giorni, di usufruire di vetrine e proposte di lettura direttamente in biblioteca.

L’accesso sarà consentito a tutti coloro che sono iscritti ad una delle biblioteche della rete Redop. È necessaria la prenotazione per fissare un posto per studio individuale o utilizzo dei pc.

All’ingresso dei locali sarà effettuato il controllo della temperatura degli utenti, i cui nominativi verranno annotati in un registro presenze che sarà conservato per 15 giorni. Sarà consentito l’accesso in contemporanea fino ad un massimo di 11 persone, di cui 3 per il front-office, 6 per lo studio individuale e 2 per le postazioni pc.

La prenotazione degli spazi di studio e delle postazioni pc può essere effettuata telefonando al numero 0573-952250.

