montale. RIAPRE IL CENTRO GULLIVER

Da mercoledì 3 febbraio, due pomeriggi alla settimana, riprendono le attività di socializzazione alla scuola “Melani”

MONTALE. Mercoledì 3 febbraio 2021 riapre il Centro Gulliver, luogo di incontro e socializzazione dedicato a ragazzi e ragazze del territorio dai 6 ai 14 anni.

Il Centro Gulliver riparte dal mese di febbraio nei seguenti giorni e orari:

mercoledì 15:00/18:00

venerdì 15:00/18:00

Dallo scorso anno, pandemia permettendo, è entrata nella sperimentazione anche la frequenza alle attività di bambini con disabilità in una ottica inclusiva con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa del territorio. “Gulliver”, uno dei Ciaf (centro infanzia adolescenza famiglie) promossi dalla Regione Toscana e dalle Amministrazioni comunali in collaborazione con il servizio sociale e le associazioni del volontariato, ha attualmente sede presso i locali della scuola secondaria di primo grado “Melani” di via Martin Luther King.

Fondato nel 1991 in questi anni ha cambiato varie sedi: da via Crispi (all’interno di un ex Capannone industriale) è stato spostato poi al primo piano dell’edificio scolastico di via Vignolini e dal 2015 alla “Melani”.

I bambini sono seguiti e assistititi nei due pomeriggi da educatori dell’impresa Consorzio Metropoli di Firenze mentre l’intero servizio è affidato alla cooperativa Gli Altri con cui il comune ha stipulato un contratto a seguito di un bando di gara.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]