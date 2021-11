montale. RIQUALIFICATA L’AREA VERDE NEL PARCO DEL MONUMENTO JORIO VIVARELLI A FOGNANO

L’intervento è operato da Giardineria Italiana, partner del progetto Hero, e prevede opere di manutenzione straordinaria come il rifacimento della siepe perimetrale e l’installazione di un impianto di irrigazione

MONTALE, Nei giorni scorsi a Fognano ha preso avvio l’intervento di riqualificazione dell’area verde del Parco del Monumento Jorio Vivarelli, un luogo simbolo della frazione di Fognano gestito per la manutenzione ordinaria da Pro Loco Fognano in convenzione con il Comune di Montale.

L’intervento è operato nell’ambito di “H.E.R.O. – Hubs Educativi per la Resilienza e le Opportunità” dalla cooperativa sociale Giardineria Italiana, partner del progetto. H.E.R.O. è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e sostenuto in cofinanziamento da Con i Bambini e Fondazione Caript.

Il lavoro di riqualificazione prevede il rifacimento della siepe perimetrale, l’impianto di un sistema di irrigazione goccia a goccia e l’aggiunta di piante ornamentali.

“Questi sono lavori di manutenzione straordinaria che la Pro Loco non poteva attuare con le proprie forze” afferma Marta del Rosso, Presidente della Pro Loco Fognano. “Ma il Parco del Monumento è la nostra casa, la sede di tutte le attività all’aperto che durante l’anno coinvolgono bambini, famiglie, tutto il paese.

È un intervento importante per l’intera comunità di Fognano”.

Il Parco del monumento Jorio Vivarelli ospita l’opera “Il sacrificio: una morte per una vita” che l’artista stesso ha voluto collocare nel proprio paese natio.

Con questo intervento di riqualificazione il Parco sarà un luogo di incontro ancora più bello, a disposizione della collettività e della Pro Loco per le attività rivolte ai più piccoli realizzate nell’ambito del progetto H.E.R.O. e non solo.

