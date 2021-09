montale. SCUOLA PRIMARIA NERUCCI, DOPPIO TURNO E INCAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA BETTI

La cosa ci ha sconcertato, non solo perché dei lavori programmati non sono terminati, ma soprattutto perché, a una sola settimana dall’inizio delle lezioni, in un incontro di ieri sera, il Sindaco ha annunciato alle famiglie interessate questo fatto del doppio turno.

Infatti una parte del plesso non risulta attualmente agibile, e almeno fino a tutto il prossimo 4 ottobre, data in cui il Sindaco ha promesso la riapertura integrale del plesso (ma come continuare a credere alle promesse?).

Non vogliamo sindacare in questo momento (lo faremo poi) i criteri di affidamento dei lavori, la scelta delle imprese esecutrici che dovevano garantire l’effettuazione e la chiusura dei lavori in tempo utile per la ripresa delle attività didattica.

In questo momento si può presumere solo che i lavori non siano stati affidati con tutte le garanzie necessarie (d’altro canto i secolari ritardi sui lavori della piazza ne sono un palese esempio), ma la cosa più grave è che la Giunta non è stata capace di trovare soluzione alternative a quella del doppio turno pomeridiano, come ad esempio far ricorso temporaneamente a strutture alternative presenti sul territorio, scaricando, come sempre, i problemi delle scelte sbagliate dell’amministrazione comunale sui privati e le famiglie e danneggiando soprattutto quelli economicamente più deboli.

Infatti il sistema a doppio turno pomeridiano crea innumerevoli disagi per l’organizzazione di decine e decine di famiglie, tenendo conto che i minori la mattina non possono e non devono essere lasciati soli a casa, specie in questa fascia di età.

Inoltre i bambini di questa età frequentemente hanno nel pomeriggio già preso impegni sportivi anche a pagamento.

Altro fatto di una gravità assoluta è che noi consiglieri abbiamo appreso questa problematica soltanto questa mattina grazie a delle telefonate dei genitori arrabbiati con la Giunta comunale.

L’Amministrazione del centrosinistra, infatti, ci ha tenuto all’oscuro di tutto, dimostrando un modo di governare autoritario che è incompatibile con gli interessi del paese.