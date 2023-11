montale. SI RIBALTA UN TIR DI TPL, CHIUSA VIA GARIBALDI E EVACUATA LA ZONA

Il sindaco Ferdinando Betti: “I lavori di ripristino e messa in sicurezza non saranno brevi..” L’appello in dirette facebook

MONTALE. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 novembre, per cause ancora da accertare, un tir contenente GPL è uscito fuori strada in via Garibaldi a Montale all’altezza del distributore. Sul posto da alcune ore stanno operando sia i Vigili del Fuoco che le forze dell’ordine per regolamentare il traffico.

“I lavori di ripristino e di messa in sicurezza- ha detto il sindaco di Montale Ferdinando Betti in diretta facebook – non saranno brevi. Ci vorrà tutta la giornata di oggi e credo anche la nottata per togliere il Gpl dalla cisterna”.

La strada. via principale che collega Montale con Stazione di Montale e che serve la zona industriale del comune è stata chiusa al traffico ed è stata predisposta una ordinanza per l’evacuazione precauzionale delle abitazioni e delle aziende nel raggio di 200 metri compreso i dipendenti.

“È una ordinanza precauzionale e speriamo che non succeda nulla. Meglio essere molto prevvidenti”.

“Quello che chiedo è una raccomandazione: chi da Montale deve andare verso Agliana – ha aggiunto il sindaco – o passa da Montemurlo o passa da Pistoia. Non ci sono alternative perchè come sapete anche la via Guida Rosso c’è ancora molto materiale da smaltire lungo l’argine dove è avvenuta la frana sull’Agna e la strada è chiusa. I punti di blocco sono in via Berlinguer all’altezza della rotatoria dello Spagnesi. Saranno autorizzati a passare solo quelli che vanno nella zona industriale di via Topazi e chi abita prima della zona interdetta. In direzione sud la strada è chiusa all’altezza di via Tobagi. Per i residenti è stata messa a disposizione la Misericordia dove poter mangiare e dove poter dormire stanotte nel caso non abbiano nessuno dove poter andare.

Non sono tante le abitazioni da dover evacuare. Questa è la situazione e creerà diversi disagi. L’importante è che la cosa si risolva”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]