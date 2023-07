montale. TERMINATI I RESTAURI DEL COMPLESSO PARROCCHIALE DI TOBBIANA

In questi giorni si è conclusa la seconda fase che ha interessato oltre alle coperture del complesso le facciate della Compagnia del SS Sacramento. A Settembre l’inaugurazione

MONTALE. Si sono recentemente conclusi i restauri del complesso parrocchiale di Tobbiana. Eseguito nella prima fase il restauro del campanile, con lavori conclusi nella primavera dello scorso anno, è stata poi avviata una seconda fase di restauri che ha interessato le coperture del complesso e le facciate della settecentesca Compagnia del SS. Sacramento.

Proprio quest’ultima ha visto la recente rimozione dei ponteggi e la messa in luce dei lavori eseguiti, fra cui spicca la facciata con il singolare apparato decorativo a riquadri di disegno geometrico, risalente agli anni trenta del secolo scorso.

Gli interventi di restauro della Compagnia, oltre ad interessare gli intonaci molto degradati, in particolare sulla facciata, hanno riguardato la completa revisione del manto di copertura con la posa di un nuovo strato impermeabilizzante. Tale intervento ha permesso anche di intervenire sugli aggetti di gronda in legno, che presentavano diffusi degradi e sono stati pertanto restaurati.

Anche il portale in pietra presentava diffusi distacchi e lesioni oltre ad alcune stuccature eseguite con malte a base cementizia, non compatibili con le caratteristiche materiche del manufatto.

Insieme al portale sono stati restaurati anche gli scalini e il basamento angolare in pietra. A completamento dei lavori sono stati restaurati gli infissi in legno e il portone, originale, che presentavano uno stato di forte degrado.

Il progetto complessivo di restauro è stato elaborato dall’Arch. Gianluca Giovannelli che ha curato anche la direzione dei lavori.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Aldo Rabuzzi di Pistoia. Il restauro lapideo della Compagnia è stato eseguito dalla ditta Gabriele Balli di Pistoia.

I lavori di questa seconda fase sono stati resi possibili grazie ai determinanti contributi della CEI (fondi 8xmille per la Chiesa Cattolica) per la parte riguardante le coperture del complesso e della Fondazione Caript, per il restauro delle facciate della Compagnia.

L’inaugurazione dei lavori di questa seconda fase di restauri è prevista nel mese di settembre.

