montale. UN NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

L’entrata in vigore è prevista da domenica 12 febbraio

MONTALE. Al fine di disciplinare la convivenza civile all’interno del territorio comunale di Montale, tenendo conto degli aspetti fondamentali per il quieto e corretto vivere, volendo recepire ed essere in linea con le fonti legislative, in particolar modo l’articolo 41 della Legge Regionale 11/2020, in data 30 novembre 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento di Polizia Urbana che entrerà in vigore a far data dal 12 febbraio.

Il comune di Montale invita, pertanto, la cittadinanza e non, a prendere atto di quanto sopra ed attenersi alle “regole” disposte per migliorare la qualità di vita nel territorio ed evitare forme di attrito od emarginazione sociale.

Il nuovo regolamento