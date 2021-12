montale. VOLONTARIATO PREMIATO, IL CENTRODESTRA: NESSUN INVITO AI GRUPPI DI OPPOSIZIONE

Il capogruppo consiliare Franco Vannucci (Centrodestra per Montale): “Delusi, ma non sorpresi dal comportamento del sindaco prima di tutti e di tutta l’amministrazione”

MONTALE. L’amministrazione comunale in prossimità del Natale ha consegnato un riconoscimento alle associazioni di volontariato che hanno avuto rilevanza sul nostro territorio nell’aiuto ala popolazione di Montale nel periodo Covid.

A questo proposito interviene Franco Vannucci, capogruppo del Centrodestra per Montale:

“Questa amministrazione riesce a politicizzare tutto, anche quello che il buonsenso avrebbe dovuto lasciar fuori.

Ci tengo a precisare che i consiglieri del gruppo centrodestra per Montale, accettarono a suo tempo di buon gusto il coinvolgimento insieme alle associazioni di volontariato nella distribuzione delle mascherine, questa cosa fu ripetuta svariate volte e sempre in maniera collegiale, maggioranza e opposizione, come è giusto che sia in certi momenti.

Oggi e solo oggi, senza aver ricevuto nessun invito, apprendiamo dalla pagina FB del comune, che l’amministrazione ha premiato le associazioni che hanno collaborato durante l’emergenza. Sarebbe stato giusto e coretto invitare anche i gruppi consiliari di opposizione.

Siamo sicuramente delusi, ma non sorpresi, dal comportamento del sindaco prima di tutti e di tutta l’amministrazione.

Auguri e grazie a tutti i volontari anche da parte nostra”.