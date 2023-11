montecatini. AGGIUDICATI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SALSERO

L’intervento sarà eseguito nel corso del 2024

MONTECATINI. Procede la la procedura per l’intervento di manutenzione straordinaria su Via Salsero.

Intervento che prevederà, in estrema sintesi, la sistemazione del manto stradale, dei marciapiedi ove necessario, la canalizzazione sotterranea della linea della pubblica illuminazione, la posa di un ulteriore cavidotto per ulteriori future esigenze che si palesassero negli anni.

L’affidamento è stato assegnato ad un’azienda della provincia di Lucca per un ammontare totale pari ad € 195.126,67 costi sicurezza ed IVA 22% compresi. Questo a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 16,88% individuato a seguito del calcolo della soglia di anomalia (quest’ultima pari al 17,55454%), derivando dall’applicazione di tale ribasso sull’importo lavori un ammontare netto di € 153.887,13.

L’intervento sarà eseguito nel corso del 2024.

[comune di montecatini]