montecatini. BONI (FORZA ITALIA): DA PARTE MIA NESSUNA ACCUSA, MA SOLO RAMMARICO

Il coordinatore provinciale del partito commenta il passaggio di Lapenna, Spadoni e Riccomi alla Lega

PISTOIA. “Da tempo aleggiava l’intenzione di taluni esponenti del nostro gruppo di lasciare questo partito per passare in Lega. Diciamo da quando l’esponente in carica a Forza Italia, poco dopo venir eletto, decise di lasciarci. Parlo di Maurizio Carrara.

Oggi arriva la conferma di Alberto Lapenna (uno dei fondatori del partito a livello locale, a lungo coordinatore provinciale) oltre che esponente di spicco in città, Giovanni Spadoni (presidente del consiglio comunale) e Alessio Riccomi.

Tengo a sottolineare alcune cose fondamentali, che le testate giornalistiche non riportano fedelmente.

Si legge di tre i consiglieri che lasciano il partito. Possiamo dire che l’unico effettivamente in carica a Forza Italia è Spadoni. Due erano già usciti.

Riccomi dirigente di FI? Non mi risulta. Tant’è che pochi mesi fa espresse tramite il social più in uso, la affezione a Azione pubblicando una card. Eh, probabilmente risalente a quando l’On. Carrara aveva la stessa intenzione, prima di accettare altre proposte, probabilmente di suo maggior interesse.

Gli altri due consiglieri eletti erano usciti due anni fa, proprio in antitesi a quanto effettivamente oggi emerge, in contrasto con il Sindaco Baroncini, non certo con Forza Italia.

Detto ciò, Forza Italia a Montecatini c’è con il suo Vice Sindaco Francesca Greco, il suo ottimo lavoro e la rinnovata stima del Sindaco espressa nei giornali proprio oggi. E c’è nel nostro territorio con molti militanti, consiglieri e dirigenti che stanno lavorando e mettendo in campo competenze e dedizione.

Non c’è da parte mia alcuna accusa, solo rammarico. Perché quando qualcuno lascia una strada, ci si chiede sempre il perché. Ciò non significa che sia sempre responsabilità del gruppo politico, talvolta lo è della persona che decide di cambiare strada per motivi suoi che qui non sono in discussione.

Scrivo queste righe perché come Coordinatore provinciale per me oggi è una brutta pagina politica, ma so di avere accanto persone capaci per continuare con sempre più forza e determinazione.

E coì faremo, assieme alla guida sapiente del nostro coordinatore regionale Sen. Mallegni.

Massimo Boni – Coord prov forza Italia pistoia

