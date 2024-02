montecatini. CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO CONTRO LA “MALA-MOVIDA”

Due persone denunciate ed un locale sanzionato

MONTECATINI. Il Questore della provincia di Pistoia Dalpiaz ha disposto controlli straordinari, nello scorso fine settimana, nel territorio montecatinese al fine di contrastare episodi di microcriminalità ed eccessi dovuti alla movida, in particolare, lo spaccio di sostanze stupefacenti, risse e problemi legati alla diffusione di musica oltre gli orari consentiti.

Tali controlli nascono anche dalle segnalazioni pervenute al Commissariato da parte di residenti che in determinate zone segnalano la presenza di alta concentrazione di giovani e di persone dedite allo spaccio, così come di locali che sono soliti diffondere la musica all’esterno oltre la mezzanotte, in contrasto con le ordinanze del comune che prevedono lo spegnimento della musica, all’esterno, dopo la mezzanotte e all’interno, dopo l’una,

Per espletare i controlli sono stati impiegati uomini del Reparto Prevenzione Crimine, delle Unità Cinofile di Firenze e personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, della Squadra Amministrativa e delle Volanti del Commissariato.

In particolare, la notte dello scorso venerdì , con l’aiuto dei cani “Onah” e di “Naja”, il personale suddetto procedeva al controllo di persone presenti in una via molto frequentata dalla movida montecatinese. L’attenzione di alcuni agenti in borghese, giunti nei pressi dei tavolini esterni di un locale, veniva attirata dal movimento sospetto effettuato da una coppia di giovani seduti ad un tavolo; in particolare, un ragazzo, con un gesto inconsueto e repentino alla vista dei poliziotti in divisa e della Squadra Cinofili, con la mano destra prendeva da sotto il tavolo la borsetta della propria ragazza che era seduta al suo fianco e che teneva sopra le gambe, la tirava a sé, tentando di nasconderla tra le proprie gambe, sotto al tavolino.

Gli Agenti in borghese si avvicinavano immediatamente ai due chiedendo di consegnare la borsetta occultata dal ragazzo; invitati ad alzarsi dal tavolo ed a spostarsi in una zona più appartata, fin da subito il ragazzo si mostrava molto preoccupato del controllo iniziando a tremare ed a sudare,

A specifica richiesta degli Agenti, lo stesso inizialmente negava di avere con sé sostanza stupefacente poi ammetteva di aver preso la borsetta della fidanzata poiché al suo interno vi erano alcune dosi di Ketamina e MDMA (Ecstasy), circostanza che veniva poi confermata anche dall’insistere del cane antidroga Onah proprio verso la borsetta della ragazza.

Da un primo accertamento del contenuto, si constatava l’effettiva presenza di una bustina trasparente contenente nr. 4 dosi di MDMA nonché di alcuni cartoncini piegati contenenti sostanza in polvere che il giovane riferiva essere Ketamina.

I due soggetti, residenti in Valdinievole, venivano perquisiti sul posto e presso le loro abitazioni. ln un mobile della cucina veniva rinvenuta una busta contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana mentre in un ripiano del mobile portafrutta in cucina veniva rinvenuto un bilancino elettronico di precisione con tracce di sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione domiciliare veniva rinvenuta ulteriore sostanza ed in particolare su un mobile della cucina veniva rinvenuto un contenitore con all’interno ulteriore sostanza MDMA, KETAMINA ed anche un frammento di hashish; nel soggiorno, all’interno di un altro barattolo venivano trovate banconote e rinvenuti ritagli di cellophane utilizzati per il confezionamento della sostanza.

Complessivamente venivano sequestrati euro 950 in contanti, un bilancino di precisione, nr 8 dosi di MDMA, nr, 2 dosi di Ketamina, e sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 49,5;

I due venivano denunciati a piede libero.

Nel corso della stessa attività personale della Squadra Amministrativa effettuava dei controlli ai vari locali al fine di verificare l’effettivo spegnimento della musica, cosi come previsto da ordinanza sindacale, atteso che erano pervenute segnalazioni da parte di cittadini della diffusione di musica oltre gli orari consenti,

Alle ore 01.20 il predetto personale accertava che in un locale la musica era accesa, per cui il titolare veniva invitato in ufficio per la contestazione della sanzione amministrativa prevista di euro 500, I controlli hanno riguardato anche le stazioni ed i bar attigui, così come la zona alta di Montecatini.

[questura di pistoia]