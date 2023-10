montecatini. DAL PNRR MILIONI DI EURO DI FONDI MA ZERO PROGETTI

Movimento 5 stelle: “Amministrazione ferma e opere a rischio definanziamento”

MONTECATINI. Il Governo Conte con la sua opera in Europa ha permesso ai Comuni di ottenere finanziamenti mai visti da destinare ad opere per il territorio.

Il Comune di Montecatini ha ottenuto finanziamenti per milioni di euro per interventi attesi da decenni. Come più volte denunciato però l’Amministrazione ha perso metà mandato senza programmare e progettare un singolo intervento e così adesso che abbiamo i fondi per intervenire, ad esempio su Stadio e Palazzetto, non abbiamo il progetto e siamo lontani dall’averlo.

Il Governo Meloni, con la propria riforma del PNRR, definanzierà tutte le opere più care alla città e non convince la difesa fuori contesto dell’Assessore udita nell’ultimo consiglio.

L’aspetto più grave è che entro la fine dell’anno l’Ente doveva essere in grado di mettere a terra gli interventi per tentare di salvare i finanziamenti mentre ad oggi non esiste un solo progetto.

Un fatto sconcertante di cui abbiamo, insieme ai gruppi di opposizione, già chiesto conto con un accesso agli atti presentato a margine dell’ultimo consiglio.

Montecatini non può permettersi di perdere i finanziamenti del PNRR ed il fatto che l’Amministrazione si sia preoccupata solo di difendere il Governo di centrodestra invece degli interessi cittadini è dimostrazione grave che chi oggi ci amministra lo fa nel tentativo di scalare il proprio partito ambendo, anche sulla pelle della città, a posizioni nazionali.

Montecatini ha bisogno di intervenire sulle criticità storiche e di farlo con decisione e visione non di un’Amministrazione che in oltre 4 anni non è riuscita a produrre un solo progetto ne a completare quelli trovati già cantierabili

Movimento 5 Stelle Montecatini