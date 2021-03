montecatini. È MORTO IL COMMERCIALISTA GIUSEPPE MARIA IOZZELLI

Alberto Lapenna ricorda l’amico e ex assessore comunale

MONTECATINI. [a.b.] È scomparso ieri il commercialista Giuseppe Maria Iozzelli, ex assessore comunale sotto la guida dei sindaci Lenio Riccomi e Alberto Lapenna.

Persona sempre gentile e disponibile, intelligente ma anche ironico viene ricordato anche per il suo impegno nello sport e in particolare nello sci di cui è stato per tanti un vero maestro.

“In Te – ricorda Lapenna – ho avuto un grande conoscitore della Res Pubblica e grazie alla tua capacità politica e professionale mi hai saputo insegnare come si elabora e si legge un bilancio comunale. Nel 1975 sotto la guida del sindaco Lenio Riccomi venimmo nominati assessori, incarico che ti ha visto protagonista fino al 1990 con me sindaco.

I giovani che oggi si avvicinano alla politica dovrebbero imparare dai tuoi atti amministrativi come si amministra una città e soprattutto quanto spesso affermavi: la politica deve avere il primato rispetto alla burocrazia. Alla città mancherà la tua capacità professionale e a me la tua amicizia e la tua ironia. Sei stato un maestro non solo nell’amministrare ma anche nello sport”.

Iozzelli lascia la moglie Paola e i figli Leo e Lorenzo.