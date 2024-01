montecatini. È MORTO IL DOTTOR ALDO PAZZAGLIA, IL PEDIATRA DELLA VALDINIEVOLE

Grande professionista e amante della cultura aveva contribuito alla realizzazione della mostra evento su Mirò. I funerali domani lunedì alle 11 nella chiesa di Sant’Antonio

MONTECATINI. [a.b.] Era stato il pediatra di gran parte della Valdinievole, un pezzo di storia di Montecatini: è scomparso il dottor Aldo Pazzaglia. Medico capace, competente e stimato, dalla grande intelligenza e un punto di riferimento per la cultura nella città delle Terme.

A dare la notizia della scomparsa del dottor Pazzaglia sono stati i figli. Aldo lo ha voluto salutare su facebook con poche, semplici parole: “Ciao babbo, amato ed esemplare. Ti voglio bene” ed una delle ultime foto dell’amato dottore.

“Verso Il dottor Aldo Pazzaglia —scrive Alberto Lapenna — molti di noi hanno avuto grande intelligenza e cultura. A Aldo Pazzaglia dobbiamo il più importante evento che la nostra città ha registrato il Maggio Mirò. Grazie alla sua amicizia con Carlos Franqui l’artista Mirò donò a Montecatini la sua ultima opera e e in omaggio al pittore Catalano decine di artisti famosi vennero nella nostra Città a dipingere opere che oggi abbiamo in città. attuso, Marino Marini, Reiberolle, Camacho, Tapies ed tanti altri ancora ci onorarono della loro presenza”. Grande anche l’impegno presso l’asilo nido comunale

Molti gli attestati di stima e di cordoglio dove il noto dottore era conosciuto per la sua libera professione

“Grande medico e grande uomo — scrive il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti —Pazzaglia. è stato anche il mio pediatra. Ha portato avanti la sua professione come una missione e con una umanità esemplare. Un faro per le nuove generazioni di medici”

I funerali si terranno domani lunedì 15 gennaio alle ore 11 nella chiesa di Sant’Antonio a Montecatini.

Ai familiari le condoglianze di Linea Libera.