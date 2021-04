montecatini. EFFICENTAMENTO ENERGETICO, IN PROGRAMMA I LAVORI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE

Ha preso il via l’iter per eseguire nel corso del 2021 la climatizzazione estiva e l’efficentamento degli impianti di riscaldamento, aria condizionata, illuminazione all’interno dell’edificio e del parco

MONTECATINI. Ci fa piacere comunicare che è partito l’iter affinché nel corso del 2021 vengano eseguiti alcuni lavori per l’efficientamento energetico della sede della Biblioteca Comunale, già inseriti con apposita delibera di Giunta Comunale nel Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023.

Gli interventi si inseriscono in un ampio progetto che prevede opere impiantistiche per il miglioramento del comfort ambientale all’interno dei locali aperti al pubblico e fruiti in tutto l’arco della giornata e la riduzione del fabbisogno energetico annuo dell’immobile, necessarie per l’ottimizzazione dei costi di gestione dell’edificio.

In particolare, gli interventi riguarderanno:

La riparazione dell’impianto di climatizzazione estiva; L’efficientamento degli impianti di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo attraverso l’installazione di elementi moderni e maggiormente efficaci; L’efficientamento energetico dell’illuminazione all’interno dell’edificio attraverso l’installazione di elementi a LED; L’efficientamento energetico dell’illuminazione del parco attraverso la sostituzione degli apparecchi di illuminazione di vetusta tecnologia anche in tal caso da sostituire con prodotti a LED e l’adeguamento dell’impianto esterno al fine di un miglior utilizzo del parco, migliorandone la fruibilità in orario notturno, garantendo una maggior sicurezza e comfort visivo.

Le suddette azioni collimano perfettamente con la volontà dell’Amministrazione Comunale di gestire in maniera oculata i denari pubblici, ponendo l’attenzione sul risparmio energetico e quindi sulla riduzione di consumi e costi dell’energia necessaria allo svolgimento delle varie attività, quindi confermando una tendenza di attenzione anche ai temi ambientali e della cosiddetta green economy.

Inoltre, si ritiene che le migliorie sopra enunciate impatteranno in maniera significativa sulla qualità e sul comfort di un luogo della cultura importante come la Biblioteca comunale, molto frequentata anche dai più giovani.

Infine, l’efficientamento dell’illuminazione del parco antistante permetterà di sostituire l’impianto attuale, riqualificando anche da un punto di vista meramente estetico, oltreché illuminotecnico, la pregevole area verde che caratterizza Villa Forini Lippi, antica Villa di Bravieri, sede ormai da lungo tempo della Biblioteca comunale.

L’Assessore alla Cultura e ai Lavori Pubblici Alessandro Sartoni

Il Consigliere delegato Karim Toncelli