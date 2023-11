montecatini. EMERGENZA VENTO, DOMANI SCUOLE CHIUSE E MERCATO SETTIMANALE RINVIATO

Il forte vento di queste ore sta provocando la caduta di diversi alberi in città. Il sindaco Baroncini: “Per ragioni precauzionali stiamo chiudendo la circolazione stradale nei principali viali alberati”. Chiusa la pineta

MONTECATINI. [a.b.] La città di Montecatini Terme in queste ore è colpita da un forte vento che sta procurando danni un pò ovunque. Diversi alberi sono caduti in varie zone della città: in Pineta, viale Bustichini, via Lucchese davanti alla Biblioteca Comunale, via Marconi. A questo proposito il sindaco Luca Baroncini ha annunciato per domani 23 novembre la chiusura delle scuole sul territorio comunale e il rinvio del mercato settimanale.

“La Protezione Civile regionale — scrive il sindaco — ha emanato un’allerta meteo di colore giallo per vento, ma nei fatti si è rivelato un vento molto più intenso e pericoloso che sta provocando da stamani mattina pericoli e cadute di alberi in molte zone della Toscana. Si tratta evidentemente di un fenomeno eccezionale ed emergenziale.

La città di Montecatini Terme possiede 7000 alberi di cui circa 700 pini, che sono oggetto di monitoraggio periodico da parte di tecnici ed agronomi incaricati. In questi anni abbiamo rimosso circa 50 piante, tuttavia di fronte a fenomeni come questi il rischio zero non esiste e visto il pericoloso inatteso vento di queste ore, invito pertanto tutti i cittadini, a partire da ora e fino a diversa indicazione, a limitare al minimo indispensabile gli spostamenti da casa, a non sostare e transitare vicino ad alberi con alto fusto, pali della luce ed ogni altro oggetto la cui altezza è esposta ai rischi di questo forte vento”.

“Già in questi giorni e ore e nei prossimi — continua — faremo un ulteriore rigido controllo sul patrimonio arboreo cittadino e in particolare sui pini che porterà a nuove rimozioni di piante, in maniera da ridurre i rischi per il futuro”.

“Io sono per toglierne il maggior numero possibile — conclude Baroncini — come già iniziato a fare nei giorni scorsi e le proteste di chi è contrario non mi fermeranno. Nel frattempo per ragioni precauzionali stiamo chiudendo la circolazione stradale nei principali viali alberati cittadini e chiudo la pineta fino a che la situazione meteo non è stabilizzata. Non potendo conoscere ancora le evoluzioni di domani mattina, precauzionalmente il mercato settimanale domani non si terrà e per queste stesse ragioni tutte le scuole domani resteranno chiuse”.