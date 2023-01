montecatini. EX CINEMA ADRIANO, GRAZIE AL NOSTRO INTERVENTO LA SITUAZIONE SI È SBLOCCATA

Emessa l’ordinanza che obbliga i proprietari a mettere tutto in sicurezza”. Il capogruppo di Italia Viva Edoardo Fanucci: “Il Comune corre ai ripari dopo il nostro esposto al prefetto e dopo l’azione dei Vigili del Fuoco”. “Siamo soddisfatti del risultato finale, ma senza il nostro impegno e la nostra segnalazione cosa sarebbe successo?”

MONTECATINI .Alla fine l’ordinanza del sindaco di Montecatini Terme è arrivata. Lunedì 9 gennaioI, il primo cittadino ha intimato alla proprietà dell’immobile di via San Martino angolo via Scannavini, ovvero l’ex cinema Adriano, di effettuare gli interventi necessari a garantire la sicurezza statica dell’edificio, da tempo in stato di pericoloso abbandono, e dell’area circostante, a tutela e salvaguardia dell’incolumità pubblica.

“Siamo soddisfatti che si sia giunti a un risultato concreto che, come gruppo consiliare Italia Viva, avevamo evidenziato con interrogazioni, esposti e atti di indirizzo — sottolinea il capogruppo di IV Edoardo Fanucci —. Ci chiediamo però se senza il nostro attivismo e impegno, che ha determinato il successivo intervento dei vigili del fuoco, il 25 novembre scorso, il Comune si sarebbe mosso comunque o non avrebbe piuttosto lasciato passare altro tempo, senza rendersi conto del reale pericolo rappresentato da quell’immobile. Tutto è bene ciò che finisce bene si potrebbe concludere – aggiunge Fanucci —, e invece non è proprio così, anzi.

L’incapacità politica di questa amministrazione ormai allo sbando, senza né guida né direzione, comporta passi amministrativi sconclusionati e incoerenti””

“Quello che è successo ha dell’incredibile, ad una prima lettura sembrerebbe di stare su ‘Scherzi a parte’ invece, purtroppo, è tutto vero – continua l’esponente di IV —. Con una determina del 19 dicembre, quindi con via Scannavini già chiusa al traffico, via San Martino interdetta a pedoni e alla sosta, l’amministrazione decide di versare la somma di 37 mila euro alla proprietà dell’ex cinema Adriano per vecchi oneri di urbanizzazione.

Una sorta di premio, un regalo di Natale, per ringraziarli per aver preso in ostaggio il centro cittadino. Con un immobile fatiscente, pericoloso è indecente. Anche dal punto di vista igienico e sanitario un dramma vero certificato dallo stato di disagio e preoccupazione dei tanti cittadini che non hanno mai smesso di scrivermi”.

“In sostanza — è la conclusione di Fanucci — prima si decide di rendere i soldi alla proprietà, venti giorni dopo si emette un’ordinanza con la quale la si obbliga a intervenire, ma si aggiunge anche che in caso di inadempienza sarà il Comune a effettuare l’intervento. Bene ma con quali soldi? In questo caso sarebbe come se il Comune pagasse due volte. Insomma, oltre al danno la beffa”.

