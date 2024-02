montecatini. FANUCCI LANCIA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

L’ufficializzazione ieri mattina in un affollato incontro alle Panteraie. Illustrati tutti i principali punti programmatici: terme, cultura, energia, eventi, verde, scuola, fusione dei comuni

MONTECATINI. Montecatini Terme con il segno PIÙ. Più pulita. Più sicura. Più bella!

Ieri mattina Edoardo Fanucci ha annunciato la sua candidatura a Sindaco di Montecatini Terme. Lo ha fatto in occasione del suo quarantunesimo compleanno, durante un evento che ha riempito le Panteraie. Molti i ragazzi giovani presenti, che hanno occupato con entusiasmo le prime file.

Tra i momenti di grande emozione la vera costante è stata la visione e la progettualità per il rilancio della città. Fanucci ha esordito ribadendo la sua opposizione alle svendita del patrimonio termale, per la sua strategicità ed importanza storica, considerando che Montecatini è l’unica realtà termale italiana ad essere riconosciuta dall’Unesco.

Poi, la necessità di combattere il degrado, non con l’esercito in mezzo alle strade, ma con la cultura, gli eventi e la partecipazione: in tal senso, la proposta di una via dell’arte e della cultura che tocchi i punti nevralgici della città consentendo di valorizzare Viale Verdi e di recuperare le zone più degradate (via Garibaldi, il primo tratto di via Marruota, la zona antistante la stazione “piccola” / “centro”).

La pineta: attrezzata con aree giochi per bambini e famiglie, con attrezzi ginnici per amanti dello sport all’aria aperta, con una nuova e più curata illuminazione e con adeguati servizi igienici.

Il tema dell’energia e dell’attenzione all’ambiente: la vecchia discarica trasformata in un parco solare energetico a disposizione della città. Infine, la realizzazione di un nuovo polo scolastico (scuola media) in un terreno di proprietà comunale adiacente all’area ex Kartos – si è discusso anche di un recupero dell’immobile ex Kartos, funzionale e sinergico alle esigenze della nuova scuola, attraverso una possibile collaborazione con privati interessati.

Anche questo secondo una visione, ribadita da Fanucci per tutta la mattinata, che vede la cultura e la scuola come collante per la comunità montecatinese.

Il futuro non spaventa: lo conferma la proposta di valutare la fusione con i comuni limitrofi: Pieve a Nievole (preferibile — un unico Comune insieme a Montecatini fino al 1905), Massa e Cozzile e Marliana. L’omogeneità del territorio, i problemi in comune e la necessità di fondi (che la fusione dei comuni garantirebbe, portando oltre venti milioni di euro in cinque anni come previsto dalla legge) rendono questa ipotesi una soluzione naturale, che la politica del buonsenso non può e non deve trascurare.

“Ho voglia di impegnarmi per la mia città con la testa, con il cuore, con l’entusiasmo e il sorriso di sempre, per cambiarla in meglio, per questo, mi candido a sindaco di Montecatini Terme”.

All’annuncio della candidatura, applausi, standing ovation e le tante manifestazioni di stima e amicizia.

[comunicato italia viva]