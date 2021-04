montecatini. FIRMATO IN PREFETTURA IL PATTO PER LA SICUREZZA URBANA

Il sindaco Baroncini: “Mantenere gli impegni presi con i cittadini è motivo di orgoglio”

PISTOIA —MONTECATINI. È stato firmato ieri in prefettura il Patto per la Sicurezza Urbana.

“Montecatini Terme —scrive il sindaco Luca Baroncini — è il primo comune della provincia di Pistoia a farlo, a conferma che i temi sicurezza e decoro sono una priorità dell’amministrazione comunale. Non solo a parole ma concretamente: abbiamo infatti investito per potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino tramite l’installazione di 70 nuove telecamere aggiuntive a quelle esistenti e comprese quelle “intelligenti” con la lettura targhe nelle principali vie di accesso al nostro territorio.

Una promessa fatta in campagna elettorale che diviene già realtà, e che metteremo a disposizione della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine per garantire una maggiore sicurezza e quindi qualità della vita nel nostro comune. Oltre alla conferma della disciplina di utilizzo del sistema di videosorveglianza, i Patti per la sicurezza confermano anche i già ottimi rapporti di collaborazione tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e prefettura finalizzati ad una sempre più efficace azione coordinata di contrasto alla criminalità e al degrado.

Mantenere gli impegni presi con i cittadini è motivo di orgoglio”.

“Ringrazio —conclude il sindaco — il Prefetto Iorio per la sensibilità, l’attenzione e la quotidiana disponibilità di tutta la Prefettura, il nostro assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale Emiliano Corrieri che sta svolgendo con passione e determinazione un lavoro egregio in questa direzione sin dal primo giorno, le donne e uomini della Polizia Locale guidati dal Comandante Domenico Gatto e ovviamente tutte le Forze dell’Ordine che ci difendono con encomiabile abnegazione e importanti risultati”.