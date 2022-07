montecatini. FORZA ITALIA, RINNOVO AI VERTICI

il neocommissario comunale Forcieri: “Sarò disponibile per tutti, ascolto e partecipazione sono fondamentali”

MONTECATINI. Stefano Forcieri commissario Forza italia Montecatini, Daniela Dami, vice.

Questa la scelta dopo un periodo di reggenza del coordinamento cittadino da parte dell’avv. Riccardo Sensi, che ha individuato nei due esponenti valori e capacità per poter rilanciare il partito a Montecatini Terme, scelta avallata dalla commissaria provinciale Anna Bruna Geri ed il commissario regionale Sen. Massimo Mallegni.

“Comune non facile, lo sappiamo, ma meritevole di grande impegno e lavoro di squadra, che il commissario Forcieri e la vice Dami sapranno fare assieme all’amministrazione, che sicuramente come tante ha luci ed ombre, ed alla quale verranno prodotte proposte e supporto utile per il bene della città — ha affermato Sensi, ringraziando Forcieri e Dami per aver accettato l’incarico, ed inoltre, ha ribadito l’importanza delle Terme come attrattiva turistica ed economica ma solo se riqualificate da un hotelerîe di buona accoglienza all’interno del circuito stesso, altrimenti monco e non di interessi dei privati che mirano ad investimenti con ritorno positivo”.

“Terme sono tema importante per la città ma sono per maggioranza proprietà della Regione Toscana — ha ribadito il Sen. Mallegni — pertanto serve contribuire al rilancio ma come città, ben poco potremmo.

Desidero ringraziare i due commissari neo nominati, e chi li ha preceduti per il lavoro svolto, così come l’ex assessore Francesca Greco, che oggi è presente, perché si è molto impegnata nel suo ruolo per la città, e che continuerà a farlo, oggi come membro del Coordinamento.

Ringrazio anche Anna Bruna Geri per l’ottimo lavoro durante le ultime amministrative, così come tutta la squadra, in parte oggi presente, che ha contribuito a portare FI a sfiorare il 10% a Pistoia. Un grande risultato che pone in evidenza l’importanza del nostro partito così come la grande qualità delle persone che ne fanno parte, per vincere al primo turno, e della continua ascesa a due cifre, grazie ad un riconoscimento del consenso popolare, dato dalla serietà e dalla coerenza, oggi qualità rare.

Lo vediamo in questi giorni, lo sfacelo a cura di soggetti, quali il M5S, che stanno provocando una grave crisi a tutto il paese. All’Italia serve competenza, lealtà e grande impegno, noi incarniamo tutto questo. Lo dimostreremo in ogni territorio, come già stiamo facendo, e lo faremo anche qui, a Montecatini”.

Anche Anna Bruna Geri ha ringraziato per l’impegno assunto dai due commissari, e ha ribadito la necessità di costruire percorsi, reti di azioni e idee in tutta la provincia. “Inoltre ringrazio per l’ottimo lavoro svolto Francesca Greco, anche per essere qui oggi, Riccardo Sensi per la sua presenza come reggente pro tempore, e naturalmente tutta la squadra che proseguirà nell’impegno politico”.

Infine, non senza commozione, a chiusura le parole di Stefano Forcieri che, lo ricordiamo, è persona di esperienza, ha svolto il ruolo di assessore nella giunta Severi, per due mandati.

Dopo i ringraziamenti per la fiducia nei suoi confronti agli esponenti presenti, ha puntato il dito sulla necessità di una attenta ricostruzione di una realtà politica, come FI che a Montecatini si è andata via via sfilacciando, portando via con se molti iscritti, e quindi necessario sia il recupero di fuoriusciti che anche nuovi ingressi per un maggiore lavoro di squadra su temi cittadini.

“Sarò disponibile per tutti, ascolto e partecipazione sono fondamentali. Come lo è il rapporto con i dipartimenti regionali e le nostre espressioni politiche come il Sen Mallegni che ringrazio della presenza in un momento assai difficile come questo. I temi sono tanti, vedremo di svilupparli con attenzione assieme a Daniela (assente causa positività covid) anche con le sue molte competenze. Ci metteremo presto al lavoro, e offriremo qualità e contenuti a questa amministrazione”

Ufficio stampa

Forza Italia pistoia