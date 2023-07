montecatini. GLI ISPETTORI AMBIENTALI IN AZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

Avranno il compito di informare, controllare e sanzionare. Rifiuti e decoro: l’impegno di Alia dopo la trasformazione del sistema di raccolta

MONTECATINI. A partire dalla prossima settimana gli Ispettori ambientali di Alia Multiutility Toscana saranno operativi anche a Montecatini Terme, dove garantiranno una costante prevenzione e andranno a caccia di illeciti, contro i comportamenti scorretti verso l’ambiente.

A Montecatini, dove si è conclusa la trasformazione del sistema di raccolta rifiuti – che prevede la raccolta porta a porta per carta e imballaggi e la raccolta stradale per residuo non differenziabile, organico e vetro — la percentuale di raccolta differenziata, secondo stime Alia, è passata dal 30% circa degli ultimi anni a una media del 55% nel periodo gennaio – maggio 2023 con un sostanziale incremento negli ultimi mesi.

Questa percentuale è accompagnata da un aumento dei quantitativi di rifiuti prodotti in maniera differenziata. La carta e il cartone raccolti da Alia sono passati dalle 95 tonnellate di gennaio alle oltre 126 tonnellate di maggio, mentre gli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo sono quasi raddoppiati (da 46 a 82 tonnellate), così come gli imballaggi in vetro sono cresciuti da 72 a oltre 98 tonnellate.

Nell’attuale fase di messa a regime del nuovo sistema, in risposta alle esigenze di verifica e controllo ambientale, Montecatini sarà il 24° Comune gestito da Alia ad avere attivato la figura degli Ispettori ambientali, per un totale di 35 Ispettori in azione sul territorio dell’Ato Toscana Centro.

Nel primo semestre di quest’anno gli Ispettori hanno complessivamente effettuato oltre 31.200 controlli e ispezionato 33.099 sacchi o bidoni. Dai controlli sono scaturite, tra gennaio e giugno 2023, ben 1.432 sanzioni e 116 segnalazioni all’autorità giudiziaria.

A Montecatini i due Ispettori, a partire dal 24 luglio, saranno impegnati in tre turni di controllo settimanali, per un totale di circa 1.975 ore di lavoro all’anno, e avranno il compito di informare i cittadini, educarli e sanzionare i comportamenti contrari ai regolamenti.

Lavoreranno su progetti mirati concordati con l’amministrazione comunale, dedicati al «centro urbano», ma anche al controllo sui rifiuti abbandonati su area pubblica e al decoro della città, dei parchi e delle aree verdi.

Potranno intervenire verificando il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti raccolti ‘porta a porta’, ma anche ispezionando sacchi e materiali abbandonati così da rintracciare i responsabili e procedere a sanzionarli. Potranno inoltre elevare verbali nei confronti di chi butta a terra mozziconi di sigaretta o dei proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali o, infine, intervenire sul corretto utilizzo dei cestini. Tra i compiti degli Ispettori anche quello di svolgere controlli e verifiche a seguito di segnalazioni pervenute dall’amministrazione comunale o dalla Polizia municipale.

“Il nostro obiettivo quotidiano è quello di mettere a disposizione della collettività una città verde, pulita e sostenibile – ha commentato il sindaco di Montecatini, Luca Baroncini — Montecatini è per antonomasia la città del benessere e dell’alta qualità della vita e in quest’ottica il nostro impegno sta andando nella direzione di una maggiore attenzione al verde pubblico ed all’ambiente, oltreché al potenziamento del sistema della raccolta differenziata, che infatti abbiamo portato da una percentuale iniziale di circa il 30% all’attuale 60%.

Ma siamo appena all’inizio e adesso è necessario impegnarci nell’aiutare i cittadini a effettuare i giusti conferimenti. Ecco perché abbiamo deciso di investire, con la collaborazione di Alia, sulla figura degli ispettori ambientali, figure fondamentali che avranno, appunto, la finalità di restituire una città ancora più pulita e accogliente”.

“In totale oggi sul territorio gestito da Alia ci sono 35 ispettori ambientali e il bilancio parziale della loro azione è sicuramente positivo – ha dichiarato il Direttore Controllo e rendicontazione di Alia, Simone Boschi —. Si tratta di figure molto importanti sul fronte dell’educazione ambientale visto che affiancano i cittadini nell’attuare i giusti conferimenti e nel risolvere problemi quotidiani relativi alle modalità di gestione dei rifiuti.

Gli stessi ispettori si occupano anche della fase sanzionatoria nel caso in cui ravvisino comportamenti incivili e contrari alle regole del vivere civile. Ma è bene sottolineare che il momento dell’affiancamento e dell’aiuto nei confronti dei cittadini utenti è quello che più ci sta a cuore”.

“Siamo soddisfatti della gestione della raccolta differenziata nella città di Montecatini, dove vediamo anche buoni margini per crescere ulteriormente nelle percentuali della raccolta – ha concluso il Direttore produzione servizi di Alia, Alessio Arrighi —. L’obiettivo del prossimo futuro sarà quello di inserire, d’accordo con l’amministrazione comunale, sistemi incentivanti, come la tariffa corrispettiva, che premino i cittadini che conferiscono in maniera corretta e penalizzino coloro che persistono nei comportamenti sbagliati”.

[calonaci —alia servizi spa]