montecatini. IL COMUNE DEDICHI SUBITO UNA VIA A SANDRO PERTINI

Presentata una mozione dal gruppo consiliare di Italia Viva. Il coordinatore della Valdinievole Rastelli: “Una figura condivisa e un grande presidente”

MONTECATINI TERME. Montecatini Terme dedichi subito una via a Sandro Pertini, il Presidente partigiano, il più amato dagli italiani. È il senso di una mozione presentata dal gruppo consiliare montecatinese di Italia Viva, dopo la clamorosa bocciatura di analoga proposta nel Comune di Lucca.

“Montecatini Terme non ha una strada, una piazza, un giardino a lui dedicati. È il momento di rimediare. Anche per dimostrare, nel dibattito che si è ingenerato dopo che il Consiglio Comunale di Lucca gli ha negato questo riconoscimento, da che parte sta il Consiglio Comunale della nostra Città”, si legge nel testo.

“Come si fa a discutere una figura come quella del presidente della Repubblica Sandro Pertini, che per le sue idee e la sua azione politica fu condannato ed esiliato, che nel periodo più buio della storia del nostro Paese si oppose fieramente al regime totalitario fascista – si chiede sottolinea Andrea Rastelli, coordinatore della Valdinievole di Italia Viva —. E il Pertini che è stato apprezzato, amato e celebrato dall’Italia democratica, oggi viene rinnegato e strumentalizzato in un importante comune toscano, nel modo peggiore e senza alcuna seria motivazione politica”.

La richiesta dei consiglieri di IV è quella di inserire la mozione al primo consiglio comunale utile. “In caso di esito favorevole della votazione, come vogliamo proprio augurarci – conclude Rastelli – chiediamo al Sindaco di organizzare una formale intitolazione pubblica alla presenza della famiglia del Presidente e delle massime cariche politiche e istituzionali”.

