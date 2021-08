montecatini. IL COMUNE INVESTA RISORSE PROPRIE PER I DEFIBRILLATORI AUTOMATICI

La richiesta di Francesco Bentivegna (Cittadinanza Attiva Montecatini): “Si coinvolgano anche le scuole per sensibilizzare gli studenti e si insegni l’uso di questi dispositivi salvavita”

MONTECATINI. Da anni propongo di installare defibrillatori automatici in città, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate e nei luoghi pubblici dove si fa attività sportiva. Per fortuna anche il governo a Luglio di questo anno è riuscito finalmente ad emanare una nuova legge che va a colmare un vuoto normativo in tema di utilizzo dei defibrillatori.

Da oggi infatti è messo nero su bianco che chiunque in contesti extra-ospedalieri, in caso di emergenza, può legalmente utilizzare gli apparecchi senza bisogno di aver frequentato percorsi formativi (lo si poteva fare anche prima ma mancava una legge chiara).

Il Governo ha inoltre stanziato ben 10 milioni di euro per la diffusione sul territorio dei defibrillatori automatici. Ogni anno solo in Italia si verificano 60 mila arresti cardiaci e solo un intervento tempestivo può sperare di salvare una vita.

Invito quindi l’amministrazione di Montecatini a seguire l’esempio dei tanti comuni della Toscana che già da anni stanno investendo risorse proprio per i defibrillatori (pensate che nel comune di Cecina ce ne sono ben 43).

Si potrebbe inoltre creare un vero e proprio progetto “MontecatiniCuore” che coinvolga anche le scuole per sensibilizzare gli studenti ed insegni l’uso di tali dispositivi salvavita.

Francesco Bentivegna

Cittadinanza Attiva Montecatini