montecatini. IL M5S: SCONCERTA LA CAPACITÀ DI BARONCINI DI SCONVOLGERE LA REALTÀ

Il Movimento 5 Stelle interviene in tema di turismo, raccolta rifiuti e fondi Pnrr. “A essere rilanciata deve essere la città, non la carriera politica di un solo personaggio in cerca di autore”

MONTECATINI. Se a parlare non fosse il Sindaco, il comunicato sul futuro radioso di Montecatini, farebbe morire da ridere. Sconcerta la capacità di Baroncini di sconvolgere la realtà. L’aumento dei flussi turistici non è basato su nessuna attività promossa dall’amministrazione che di fatto non ne ha prodotte nessuna.

È un naturale e pronosticato aumento dovuto al rimbalzo post pandemia. Previsto dagli operatori e che non sarà stabilizzato in città perché abbiamo mancato di programmazione e di progettazione del prodotto.

Il raddoppio ferroviario, che il Sindaco indica come volano dell’economia, è lontanissimo dall’essere completato, inoltre, salterà completamente la città per colpa del Sindaco che, violando gli indirizzi del Consiglio, ha deciso di non decidere condannando la città ad un futuro simile a quello di Pieve a Nievole con muri alti a creare ghetti aumentandone, come studi hanno dimostrato, le criticità su degrado e sicurezza.

Poi c’è la gestione dei rifiuti. Un buco nell’acqua clamoroso che costerà ai cittadini ed utenti aumenti sproporzionati con un peggioramento netto del servizio e della pulizia generale della città. Che i “cassonetti deficienti” fossero un errore era stato ampiamente detto all’amministrazione che ha deciso di delegare totalmente ad Alia la sua prerogativa di governo del territorio con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Non inganni l’aumento della differenziata, risultato facile visto che partivano da un gestore che nell’ultimo anno non aveva interessi a farne, quello che conta è la valorizzazione del differenziato. Con questo metodo, talmente bassa, da non compensare gli aumenti.

Chiudiamo con il PNRR. Ridicolo che il Sindaco si intesti capacità di attrazione per fondi per cui non era necessario produrre alcuna progettazione. Tant’è che gli interventi sono ancora tutti da mettere su carta e lontani dal venire inaugurato. Un pò come il Bocciodromo che doveva essere risolto “il secondo giorno dell’Amministrazione Baroncini”.

Sorvoliamo poi sull’ambiguità di una coalizione che al Governo del Paese contesta il finanziamento europeo ed in città ci si attacca come una zecca in cerca di salvezza dalla propria inadempienza amministrativa.

Il 2024 sarà un anno importante per la città. O deciderà di votare in massa per un cambiamento, lontano dalle logiche e discussioni della politica nazionale ma basato sulle persone, sulle competenze e sui progetti programmatici oppure si condannerà ad un futuro di crisi sistemica difficilmente reversibile.

Per questo chiediamo a tutti i cittadini che non tollerano più questa perenne presa in giro e vogliono impegnarsi per la città di farsi avanti e di lavorare con noi ad un progetto Montecatini, perché noi vogliamo portare dove merita e rilanciare la citta, non la carriera politica di un solo personaggio in cerca di autore.

Movimento 5 Stelle