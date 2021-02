montecatini. IL PREFETTO IORIO E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA MARMO IN VISITA ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO 

MONTECATINI. Venerdì mattina, nel quadro di una serie di visite istituzionali nelle scuole superiori, programmate per il mese di Febbraio, il Prefetto di Pistoia e il Presidente della Provincia hanno visitato la sede della Querceta dell’Istituto Professionale di Stato Alberghiero di Montecatini Terme.

Hanno fatto gli onori di casa il Dirigente scolastico Preside Riccardo Monti, la Vice Preside Benedetta Calistri e la coordinatrice dei servizi Federica Mostardi che hanno accompagnato le autorità in un percorso che ha consentito di far apprezzare l’offerta formativa della scuola ed il livello di preparazione degli studenti, oltre alla degustazione di alcuni prodotti.

Erano presenti anche i consiglieri provinciali Marzia Niccoli e Alessio Torrigiani, rispettivamente delegati all’edilizia scolastica ed al trasporto pubblico locale e rete scolastica provinciale, oltre alla Dirigente della Provincia Simona Nardi e al Funzionario della Pubblica Istruzione Moreno Seghi.

Questo giro di incontri è finalizzato a verificare la situazione nelle scuole, anche alla luce del lavoro di coordinamento fatto in sede di tavolo provinciale per la riapertura delle scuole, istituito presso la Prefettura di Pistoia e coordinato dal Prefetto, al quale partecipa anche la Provincia; lavoro che ha riguardato le iniziative di supporto alle scuole per consentire l’utilizzo dei mezzi di trasporto in sicurezza e la riduzione del rischio di assembramenti all’esterno degli edifici scolastici e nel tratto dalle fermate alla scuola stessa.

Il Prefetto Gerlando Iorio si è complimentato con la scuola ed ha sottolineato i buoni risultati ottenuti con un’alta percentuale di inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro.

Il Presidente Luca Marmo ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione e l’impegno sulle scuole per costruire opportunità per il futuro dei nostri giovani.

